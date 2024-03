CorSera - Milan, 24 milioni di motivi per arrivare secondi in Serie A

Con lo scudetto ormai irraggiungibile, l'obiettivo del Milan in questo finale di stagione, oltre a cercare di vincere l'Europa League, è quello di provare ad arrivare secondo in campionato. Un traguardo del genere sarebbe importante non solo a livello sportivo, ma anche economico: come spiega stamattina il Corriere della Sera, infatti, la seconda posizione in Serie A vale l’accesso alla Supercoppa italiana finanziata dall’Arabia Saudita, con il suo ricco montepremi da 24 milioni di euro.

A lottare con il Milan per il secondo posto c'è la Juventus che al momento è davanti con un punto di vantaggio. Oggi i rossoneri saranno impegnati alle 15 a San Siro contro l'Empoli e avranno l'opportunità di superare momentaneamente i bianconeri che scenderanno in campo alle 18 contro l'Atalanta.