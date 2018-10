CorSera - Milan, 4-4-2 anche col Genoa? Gattuso non ha deciso

Il Milan ha deluso in questo avvio di campionato, alternando prestazioni convincenti a partite giocate decisamente sottotono. L’ultima uscita contro l’Inter della squadra di Gattuso ha deluso il tifo rossonero, sia per quanto riguarda il gioco che sotto...

È praticamente finita l’attesa di Andrea Conti, che dopo aver recuperato a pieno dall’infortunio al crociato, è pronto a tornare in campo. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il terzino destro tornerà in campo venerdì prossimo, al...

AC Milan e Invent hanno stretto una nuova partnership commerciale che vede l’azienda veneta, nata nel 2006 e specializzata nella realizzazione di soluzioni energetiche integrate ed ecosostenibili, diventare Official Green Energy Partner per la stagione...

Meglio tardi che mai, viene voglia di dire. Perché da un anno, quando c’erano i vari Kalinic e Andrè Silva, dico e scrivo che Cutrone deve partire titolare. E il 4 settembre scorso, qui su Milan news, ho invitato Gattuso a trovare una nuova formula per far coe...

WhoScored - Suso re degli assist: nessuno in Europa meglio del rossonero

Massaro: "Con il cambio di proprietà e l'arrivo Higuain, il Milan è competitivo per i primi posti"

Milanello, le immagini dell'allenamento odierno: rossoneri in palestra

Marani: "Milan, avanti con le due punte. In questo momento non si può fare a meno di Cutrone"

Abbiati a MTV: "Gattuso si prende le colpe per tutelare i giocatori. Se migliora la fase difensiva il Milan può andare lontano"

Euro-avversario, il Betis cade contro il Getafe: ora è 12° in classifica

TMW - Milan, due strade per Suso. O rinnovo o Atletico-Chelsea

Suso dedica il gol con la Samp a moglie e figlio in arrivo: "Questo è per voi!"

Real Madrid, via Lopetegui. Panchina provvisoriamente a Solari

Leicester: Ranieri affranto per tragedia

Cutrone-Higuain coppia da 30 gol ma ora Gattuso deve trovare la quadratura per blindare la difesa

L'UEFA celebra Cutrone: 5 gol in 9 presenze

Fedele: "Biglia può essere il mastice che tiene insieme difesa e centrocampo, a patto che non debba svolgere i compiti degli altri"

Ganz: "Laxalt può mettere in difficoltà tutte le difese con la sua velocità, Castillejo giocatore qualitativamente eccelso"

TMW - Eurorivali: Dudelange, sei gol in coppa dopo il ko in Europa

Corriere della Sera: "Higuain-Cutrone, la coppia che piace. Ma non ditelo a Rino"

CorSera - Milan, 4-4-2 anche col Genoa? Gattuso non ha deciso

Il Secolo XIX: "Juric in chiaroscuro". Piatek non segna più

CorSera - Suso, 7 assist: nessuno ha fatto meglio in Europa

Milan, i numeri di Higuain in rossonero

Milan, sei mesi senza un "clean sheet" in campionato

Il punto sulla A femminile - Il Milan tenta la fuga. Prima gioia per la Roma

Il 4-4-2 ha dato buone indicazioni contro la Sampdoria, ma la pioggia e la stanchezza dei giocatori utilizzati nella sfida di domenica ha impedito ieri a Gattuso di fare altre prove sul campo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il tecnico rossonero, sebbene sia tentato, non ha ancora deciso se confermare lo stesso modulo vincente domani sera nel recupero con il Genoa.

