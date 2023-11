CorSera: "Milan a pezzi. Idea Camarda, baby talento di soli 15 anni"

Il Corriere della Sera titola così stamattina: "Milan a pezzi. Idea Camarda, baby talento di soli 15 anni". I rossoneri perdono anche Okafor per infortunio e scatta così anche l'emergenza in attacco visto che domani sera contro la Fiorentina mancheranno anche Leao e Giroud. Jovic sarà il titolare, mentre la prima alternativa da centravanti in panchina sarà il giovanissimo Francesco Camarda che se dovesse giocare diventerebbe il più giovane debuttante in Serie A.