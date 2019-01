Le parole di Gennaro Gattuso al termine della sfida contro la Sampdoria hanno infittito il giallo relativo al futuro di Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino, infatti, sembra sempre più distante dal Milan in questo momento. La redazione di MilanNews.it ha aperto...

Il tempo scorre e il Milan deve provare a piazzare un paio di colpi importanti se realmente vuole lottare per il quarto posto, fino alla fine della stagione. E allora il giro delle punte potrebbe aprirsi con il passaggio di Alvaro Morata dal Chelsea all’Atletico, in...

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it per parlare approfonditamente della situazione relativa a Gonzalo Higuain e sul momento dei rossoneri, facendo anche il punto, a 360°, sulla prestazione di...

Restano la complicata Coppa Italia, con il Napoli da scavalcare, e un ancor più difficile quarto posto fin qui scialacquato attraverso una sfilza tremenda di occasioni perdute. Buttata nel cestino l’EL, questa squadra ha una costanza disarmante nel fermarsi non appen...

Marani a Sky: "Non mi è piaciuto il comportamento di Higuaín, ma qualcosa si è rotto prima del rigore sbagliato"

Il Messaggero - Milan, per il centrocampo torna di moda Badelj

Castillejo: "Orgoglioso di far parte di questa squadra e di essere Milanista"

Marchetti: "Higuain-Chelsea, ci siamo. Le alternative del Milan per sostituirlo: Piatek ma non solo"

Giudice Sportivo, squalifica a tutto il 4 febbraio 2019 per il medico rossonero Brozzi

RMC SPORT - Bosco: "Juve non bella. Higuain-Milan, titoli di coda"

RMC SPORT - Vierchowod: "Il Milan ha le carte in regola per arrivare quarto. Higuain? Forse a Londra..."

Le pagelle di Paquetá - Nota lieta per il Milan, una sola bocciatura

Il Milan a Genova sarà decimato, ma la vittoria non può sfuggire

17 gennaio 1988: Carlo Ancelotti segna il primo gol in rossonero contro il Como

Amoruso su Piatek: "Grande chance per lui, sono convinto che possa fare bene anche al Milan"

Milanello, domani allenamento del pomeriggio: attesa per vedere se ci sarà anche Higuain

Di Marzio: "Nicolas Higuain ha lasciato l'Argentina, raggiungerà Madrid dove attenderà di essere convocato per definire i dettagli contrattuali"

Sky - Piatek, domani decisivo per l'incontro Milan-Genoa

Genova, domani in programma un'unica seduta di allenamento

Morata, Atletico Madrid in netto vantaggio. Ma il Barcellona non molla

Genoa, chiesto Kean e bloccato Swiderski: prime mosse per il dopo Piatek

Davids: "Gattuso mi piace come tecnico, vuole sempre vincere e dà l'anima. Piatek? Rino, Leo e Maldini sanno valutare quali giocatori sono da Milan"

RMC SPORT - Bastianelli: "Higuain andrà via. Il Milan uscirebbe dal mercato invernale rinforzato se prendesse Piatek"

Atlético Madrid, scatta l'operazione Morata. In uscita Kalinic e Martins

Roma: Cristante, ambientamento non facile

CorSera - Via Higuain, ecco Piatek ma manca ancora l'ok di Gazidis: per l'ad il polacco è troppo costoso

TMW - Milan, non solo Piatek: col Genoa si riapre il discorso Bertolacci

Che il valzer abbia inizio. Milan, oggi la mossa per Piatek?

Milan, addio Higuain. CorSera: "Non pedala più"

Gazzetta - Milan-Genoa, nelle prossime l'incontro per Piatek

Il CorSport in prima pagina: "Giochi Preziosi". Scontro Maldini-Gazidis per Ozil

Il Giornale - Milan, ecco la proposta al Genoa per Piatek: prestito oneroso (10 mln) e diritto di riscatto fissato a 28 milioni

Tuttosport titola sul Milan: "Ciao Higuain, Piatek in 48 ore"

In attesa dell'ok definitivo di Gazidis e di un'intesa con il Genoa, il Milan ha trovato un accordo con l'agente di Krzysztof Piatek, Gabriele Giuffrida: contratto fino al 2023 a due milioni di euro a stagione. A riferirlo è l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina.

