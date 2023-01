CorSera - Milan, al ritorno da Riyad l'incontro tra i dirigenti rossoneri e l'avvocato di Leao

MilanNews.it

I prossimi potrebbero essere giorni molto caldi per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan: come riferisce stamattina il Corriere della Sera, al rientro da Riyad dopo la Supercoppa, infatti, i dirigenti rossoneri incontreranno l'avvocato del portoghese Ted Dimvula per provare ad arrivare finalmente ad un accordo definitivo per il prolungamento di contratto. Mai come in questo momento in via Aldo Rossi si respira così tanta fiducia di arrivare presto alla firma di Leao.