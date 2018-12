CorSera - Milan, anche Gattuso ha qualche "timore" su Ibra

Gennaro Gattuso è convinto che uno come Ibrahimovic possa fare molto comodo per raggiungere il quarto posto. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il tecnico non nasconde che qualche timore sull’inserimento dello svedese c’è. Toccherebbe a lui, infatti, lavorare sullo spogliatoio, non far sfiorire un talento come Cutrone e gestire l’altra stella Higuain. Ma, pur con qualche preoccupazione, non sarebbe certo Rino l’ostacolo.