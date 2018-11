CorSera - Milan, asserragliarsi in area nel finale non è mai una grande idea: un cambio avrebbero potuto fare comodo ai rossoneri

Il Milan è uscito dall'Olimpico con un buon punto in tasca, ma è chiaro che c'è un po' di rammarico per il gol subito nel finale. Secondo il Corriere della Sera, però, asserragliarsi in area negli ultimi minuti non è mai una grande idea e forse un cambio di Gattuso avrebbe fatto comodo ai rossoneri per dare freschezza alla formazione milanista e portare a casa i tre punti.