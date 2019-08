Il Milan fa cassa per chiudere Correa dell’Atletico. Lo scrive stamane il Corriere della Sera parlando del mercato rossonero. La società milanista ha raggiunto un accordo con l’Atalanta per cedere Laxalt in prestito con diritto di riscatto, che si trasforma in obbligo al verificarsi di certe condizioni. Oggi possibile chiusura dell’affare.