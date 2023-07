CorSera: "Milan, avanti con i tagli: a casa Origi, Rebic e Ballo-Touré"

"Milan, avanti con i tagli: a casa Origi, Rebic e Ballo-Touré": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che continua la rivoluzione del club rossonero che ha deciso di non convocare per la tournée negli USA i tre giocatori che sono in uscita in quanto non fanno più parte del progetto tecnico milanista. Intanto si sarebbe complicata la trattativa per Arnaut Danjuma dopo che il Villarreal ha deciso di chiedere al Diavolo l'inserimento dell'obbligo di riscatto.