CorSera - Milan, Biglia dovrà stare fuori un mese per il riacutizzarsi di un problema al polpaccio

Secondo quanto rivela l'edizione odierna del Corriere della Sera, Lucas Biglia dovrà stare fuori un mese per il riacutizzarsi di un problema al polpaccio. La sua assenza in mezzo al campo si farà sentire visto che l'argentino ha dimostrato in questa prima parte di stagione di essere fondamentale per la squadra di Rino Gattuso.