Brutte notizie dall'infermeria del Milan che sarà costretto a fare a meno di Lucas Biglia per quattro mesi: lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che ieri il club di via Aldo Rossi ha reso noto che il regista argentino è stato operato ieri in Finlandia al polpaccio e dovrà stare ai box per diverso tempo.