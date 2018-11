Giacomo Bonaventura, che è alle prese ormai da diverse settimane con un'infiammazione al ginocchio, non sarà a disposizione di Gattuso per la gara di domani in Europa League sul campo del Betis Siviglia ed è a rischio anche per il match di domenica a San Siro contro la Juventus. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera.