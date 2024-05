CorSera - Milan, c'è da risolvere il dossier Pioli: andrà trovata un’intesa sull’ultimo anno di contratto

In casa rossonera si parla tanto della scelta del nuovo allenatore che verrà presa nelle prossime due caldissime settimane, ma prima c'è da risolvere il dossier che riguarda Stefano Pioli, il quale è legato al Milan per un'altra stagione: andrà trovata infatti un’intesa sull’ultimo anno di contratto, che al club rossonero costa circa una decina di milioni di euro. Potrebbe non essere così semplice secondo il Corriere della Sera.

Parlando del suo futuro, ieri Pioli dopo il ko contro il Torino ha dichiarato a Sky: "Non ho appuntamenti con la società. Ci siamo sempre trovati a fine campionato, non so se ci vedremo prima o dopo la Salernitana. Non ho parlato con nessun'altra squadra, ho troppo rispetto per il Milan e per i tifosi. Non sto pensando al futuro, ci penserò quando sarà il momento. Sono concentrato nel finire al meglio la stagione".