CorSera - Milan, c'è ottimismo per il recupero di Higuain per la Juventus

Gonzalo Higuain vuole esserci a tutti i costi domenica sera contro la Juventus e per questo sta lavorando duramente per smaltire il problema alla schiena rimediato contro l'Udinese: secondo quanto riporta il Corriere della Sera, in casa rossonera c'è cauto ottimismo sul recupero del Pipita che farà di tutto per essere a disposizione di Gattuso.