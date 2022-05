CorSera - Milan, Cardinale era a Milano nei giorni scorsi: ha festeggiato lo scudetto in piazza con i tifosi

MilanNews.it

Gerry Cardinale è atteso a Milano nelle prossime ore per il signing. Per il fondatore di RedBird, che è pronto ad acquistare il Milan da Elliott per 1,3 miliardi, si tratterà di un ritorno visto che era nel capoluogo lombardo anche nei giorni scorsi: il Corriere della Sera ha infatti pubblicato questa mattina una foto di Cardinale in Piazza Duomo mentre festeggia il 19° scudetto del Diavolo mischiato ai tifosi milanisti.