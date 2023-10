CorSera - Milan, Cardinale rivuole Ibrahimovic: ecco perchè

Da settimane, Gerry Cardinale sta spingendo per convincere Zlatan Ibrahimovic a tornare al Milan, stavolta in qualità di dirigente. In merito al suo ritorno, c'è già da tempo anche l'ok di Stefano Pioli. In via Aldo Rossi, come spiega stamattina il Corriere della Sera, sono convinti che a Milanello possa essere molto utile una figura dirigenziale di campo che riporti equilibrio e leadership in uno spogliatoio che manca di personalità e che corre il rischio di scivolare nell’anarchia in certe fasi critiche. E l’identikit ideale è proprio Ibra.