CorSera - Milan, che beffa atroce ma i rossoneri hanno le loro responsabilità

Il Milan è stato eliminato ieri sera dall'Europa League dall'Olympiacos che passa ai sedicesimi grazie ad una migliore differenza reti nel girone. Una beffa atroce per il Diavolo che però ha le sue responsabilità: come spiega il Corriere della Sera, farsi sbattere fuori in un gruppo per niente di ferro da una squadra niente più che modesta e avendo a sua disposizione quasi tre risultati su tre è un delitto.