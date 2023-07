CorSera - Milan, chiuso anche Musah: operazione da 20 milioni. Il giocatore è atteso a Milano nelle prossime 24-48 ore

Il Milan ha definito e chiuso nelle ultime ore il suo ottavo rinforzo: si tratta di Yunus Musah, 20enne centrocampista che arriva dal Valencia per circa 20 milioni di euro. Il giocatore americano, che ha anche il passaporto italiano e dunque verrà tesserato come comunicatori, è atteso a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto nelle prossime 24-48 ore. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.