CorSera - Milan Club Parlamento, Salvini non è iscritto

Divisi nell’emiciclo, uniti in nome del calcio. Come riporta il Corriere della Sera, ieri il presidente Scaroni ha presenziato all’inaugurazione del Milan Club Parlamento, sodalizio attorno al quale si sono stretti esponenti di tutto l’arco costituzionale. Da Forza Italia - con il senatore Adriano Galliani, sponsor dell’iniziativa - al Pd, rappresentato dall’ex ministro Lotti e da Maria Elena Boschi. Non è iscritto all’associazione il Ministro degli Interni Matteo Salvini che però ha fatto capolino alla Camera "per ritirare un regalo del Milan, la maglia del nostro grande Piatek".