CorSera - Milan, con l'arrivo di Ibra resta in dubbio la posizione di Piatek: potrebbe partire in prestito

Con il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, resta in dubbio la permanenza al Milan di Kris Piatek: come spiega stamattina il Corriere della Sera, mentre Leao è destinato a rimanere in quanto è molto apprezzato dalla dirigenza milanista, il centravanti polacco potrebbe partire in prestito durante la finestra di mercato invernale.