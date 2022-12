CorSera - Milan, De Ketelaere va aspettato ma è ora che si dia una mossa

MilanNews.it

Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, Charles De Ketelaere ha inciso poco nella prima parte di stagione e il Milan si aspetta un riscatto da parte del suo giovane trequartista. Il belga va aspettato come è stato fatto per esempio con Tonali e Leao, ma è ora che si dia una mossa perchè se il Diavolo vuole rimontare il Napoli servirà anche il vero De Ketelaere.