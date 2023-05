CorSera: "Milan, derby a rischio per Leao. Il piano di Pioli e il peso di Giroud"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Milan, derby a rischio per Leao. Il piano di Pioli e il peso di Giroud". Il portoghese è alle prese con una lieve lesione muscolare, nulla di grave, ma le chance di vederlo in campo mercoledì sono davvero scarse. Filtra invece più ottimismo per il ritorno di martedì 16 maggio. In caso di forfait è pronto Saelemaekers, entrato bene anche contro la Lazio. Il peso dell'attacco rossonero sarà sulle spalle di Giroud.