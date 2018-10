CorSera - Milan, Donnarumma un "tesoro" da salvare

Il Corriere della Sera in edicola stamane si sofferma sul momento difficile di Donnarumma. In estate - si legge - ha cambiato preparatore, da Alfredo Magni a Valerio Fiori, al quale spetta ora il compito di recuperare quello che, oltre a essere un formidabile 19enne con alle spalle più di 100 gare in A, è anche un fondamentale asset societario. Tradotto: soldi. Che è poi la ragione per la quale chi vorrebbe panchinarlo subito per puntare su Reina farà bene a mettersi il cuore in pace. Non accadrà, non ora.