CorSera - Milan, due nomi per lo staff di Maldini: Carbone al settore giovanile e Costacurta come club manager

Secondo quanto riporta l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, Paolo Maldini starebbe studiando una lista di nomi da portare con sè nel caso in cui dovesse diventare il nuovo dt rossonero: tra questi ci sono per esempio Angelo Carbone, che nei piani dovrebbe rivestire il ruolo di responsabile del settore giovanile, e Alessandro Costacurta, magari come club manager.