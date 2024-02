CorSera: "Milan e Roma avanti in Europa League". Oggi il sorteggio alle 12

“Milan e Roma avanti in Europa League”, è il semplice titolo che il Corriere della Sera, in taglio alto nella sua apertura, dedica alle italiane in campo ieri sera. Rossoneri sconfitti 3-2 a Rennes ma forti del 3-0 dell’andata, giallorossi con tanto patimento in casa col Feyenoord, battuto solo ai rigori. Entrambe le squadre, assieme all’Atalanta già qualificata da prima nel suo girone, oggi alle 12 saranno nell’urna di Nyon, che decreterà gli accoppiamenti per gli ottavi di finale.

TESTE DI SERIE

Atalanta

Brighton

Leverkusen

Liverpool

Rangers

Slavia Praga

Villareal

West Ham

NON TESTE DI SERIE

Benfica

Milan

Friburgo

Qarabag

Roma

Sparta Praga

Marsiglia

Sporting Lisbona