CorSera: "Milan, è solo questione di tempo. La macchina va sistemata"

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così all'indomani del primo Trofeo Silvio Berlusconi: "Milan, è solo questione di tempo. La macchina va sistemata". I rossoneri hanno battuto il Monza facendo vedere a sprazzi ottime cose soprattutto in fase offensiva. In estate sono arrivati tanti nuovi giocatori e quindi la squadra di Stefano Pioli ha bisogno di un po' di tempo per sistemare i meccanismi, ma la strada intrapresa sembra essere quella giusta.