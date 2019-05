CorSera - Milan, ecco il possibile dubbio di Maldini

Il Milan è in attesa di una risposta di Maldini, il quale ha spiegato di non aver fugato i dubbi dopo la proposta di Ivan Gazidis. Dopo le dimissioni di Leonardo, il club rossonero gli ha offerto un ruolo di primissimo piano. Ovvero responsabile dell’area tecnica, posizione che garantirebbe a Paolo un’ampia autonomia nel settore sportivo. Come riporta il Corriere della Sera, sorge il dubbio che consideri il progetto di rilancio del Milan - che passa attraverso le limitazioni della Uefa e un mercato impostato su under 23 - più rischioso che affascinante.