Cesc Fabregas, già cercato in passato più volte dai rossoneri, è tornato nei radar del Milan, anche se non sarà facile portarlo a Milanello: come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, il Chelsea chiede infatti un indennizzo piuttosto alto (circa 12 milioni di euro) e in più lo spagnolo vuole 3,5 milioni più bonus.