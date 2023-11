CorSera: "Milan, fiducia a Pioli e speranza Leao"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così: "Milan, fiducia a Pioli e speranza Leao". Il club di via Aldo Rossi ha confermato nelle scorse ore la sua fiducia nel tecnico rossonero, nonostante l’ostilità dichiarata di gran parte della tifoseria milanista. Intanto, contro il Lecce, si è fermato anche Rafael Leao che ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. La speranza è quello di riaverlo a disposizione per il decisivo match di Champions League contro il Borussia Dortmund del prossimo 28 novembre.