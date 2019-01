CorSera - Milan, fino alla Supercoppa Higuain resterà in rossonero. Poi il suo futuro è un’ipotesi: il Chelsea di Sarri farà un tentativo

L'edizione odierna del Corriere della Sera spiega questa mattina che Gonzalo Higuain resterà certamente al Milan fino alla Supercoppa di Gedda contro la Juventus, poi però il suo futuro è un'ipotesi: il Chelsea e soprattutto Sarri non mollano infatti la presa sul Pipita e per questo faranno certamente un tentativo per portare l'argentino a Londra già in questa finestra di mercato invernale.