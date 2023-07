CorSera - Milan, Frattesi non era il primo obiettivo dei rossoneri per il centrocampo

MilanNews.it

Il futuro di Davide Frattesi sarà all'Inter che nelle scorse ore ha di fatto chiuso la trattativa con il Sassuolo. Il giocatore era stato accostato anche al Milan nelle ultime settimane, ma in realtà, come riporta stamattina il Corriere della Sera, non era il primo obiettivo di mercato dei rossoneri per il centrocampo. In cima alla lista del Diavolo ci sono invece Reijnders dell’Az Alkmaar e Musah del Valencia.