CorSera - Milan furioso con la Svizzera: perchè non far riposare Okafor nell'"inutile" partita contro la Romania?

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere della Sera in merito all'infortunio muscolare di Noah Okafor che dovrà restare fuori per una ventina di giorni, il Milan è furioso con la Svizzera che ha impiegato l'attaccante rossonero nell'"inutile" gara contro la Romania nonostante gli svizzeri fossero già qualificati al prossimo Europeo. Perchè non hanno fatto riposare un po' l'ex Salisburgo che era alla terza gara in sei giorni?