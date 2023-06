CorSera - Milan, Furlani a Londra per chiudere l'affare Loftus-Cheek

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera in edicola questa mattina, Giorgio Furlani, ad rossonero, è volato a Londra per incontrare il Chelsea e chiudere definitivamente la trattativa per Ruben Loftus-Cheek, che sarà il primo rinforzo per il centrocampo del Milan. Fra parte fissa e bonus, il prezzo di questa operazione si aggirerà intorno ai 21,5 milioni di euro.