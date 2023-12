CorSera - Milan, Furlani sul ritorno di Ibra: "È curioso, si è presentato in punta di piedi"

L'influenza ha posticipato tutto di qualche giorno, ma ieri c'è stata finalmente la prima visita ufficiale di Zlatan Ibrahimovic a Milanello da quando è stato nominato Senior Advisor di RedBird, fondo proprietario del Milan, e del club rossonero. Lo svedese, arrivato a metà mattina, ha scherzato: "Ehi sono sempre lo stesso Ibra". L'ex attaccante ha poi salutato e parlato con i giocatori e con Pioli e ha assistito all'allenamento insieme a Moncada e D'Ottavio.

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta questa mattina anche un commento di Giorgio Furlani, ad rossonero che non ha mai nascosto la sua felicità per il ritorno in rossonero di Ibrahimovic: "È curioso, si è presentato in punta di piedi" le parole del dirigente milanista riportate stamattina dal noto quotidiano milanese.