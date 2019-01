CorSera - Milan, Gattuso si aspettava un Higuain più professionale

Le parole di Higuain, che ha chiesto a Gattuso di non essere convocato per la gara con il Genoa, hanno deluso (e non poco) il tecnico rossonero. Dopo averlo difeso per mesi, infatti, Rino - come evidenzia il Corriere della Sera - s’aspettava un addio diverso, più maturo, professionale. Probabilmente non l’avrebbe convocato comunque (la situazione poteva rivelarsi controproducente per la squadra), ma avrebbe preferito essere lui a decidere.