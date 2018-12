CorSera - Milan, Gattuso teme la trappola Olympiacos

Contro l’Olympiacos, il Milan avrà a disposizione una vasta gamma di risultati a suo favore per centrare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League: vittoria, pareggio ma anche una sconfitta con un gol di scarto o addirittura due se i rossoneri riusciranno a segnarne almeno un paio (quindi 4-2, 5-3, 6-4 e così via). Come evidenzia il Corriere della Sera, però, in casi come questi il rischio più serio è proprio il tentativo di gestire il vantaggio. Sarebbe un suicidio e il primo a saperlo è Gattuso, che di gare-trappola come questa ne ha giocate parecchie: "Non dobbiamo ragionare all’italiana pensando a difenderci per ripartire". Ha dichiarato Rino alla vigilia del match.