CorSera - Milan, Gazidis mette il freno alla trattativa per Ibra

Ivan Gazidis ha già fatto sentire la sua presenza nel Milan. Per esempio - scrive il Corriere della Sera - mettendo il freno a mano alla trattativa che viaggiava spedita per il ritorno di Ibrahimovic. È difficile - si legge - non mettere in relazione l’arrivo formale del manager sudafricano con la notizia di giornata, ovvero la frenata sul fronte Ibra. Non significa che sia tutto saltato, ma ieri sera prevaleva il pessimismo. l punto vero è che lo svedese, con le sue 37 primavere, è lontano dal genere di acquisti sempre sponsorizzati da Gazidis: under 30 dal valore potenzialmente in crescita. E bisogna considerare anche il forte rilancio dei Los Angeles Galaxy: il patron Chris Klein ha assicurato che Ibra resterà e lo ha reso il volto della campagna abbonamenti. Si vedrà.