CorSera - Milan-Genoa, si cerca una contropartita tecnica da inserire nell'affare Piatek: no di Bertolacci, Halilovic e Mauri non convincono

Krzysztof Piatek diventerà nelle prossime ore un nuovo giocatore del Milan, ma prima i rossoneri devono trovare l'accordo definitivo con il Genoa. Oggi le parti si incontreranno di nuovo in un incontro che dovrebbe essere decisivo. Le sue società stanno però faticando a trovare una contropartita tecnica da inserire nella trattativa (se non si trova il Diavolo aumenterà la sua offerta cash a 38 milioni di euro): come spiega il Corriere della Sera, infatti, Bertolacci non ha intenzione di anticipare la partenza senza una buonuscita da parte del Milan, mentre Halilovic e José Mauri non convincono il Grifone.