CorSera - Milan, Giampaolo e il rischio di snaturare Piatek

Piatek non è più infallibile come nella sua prima stagione italiana. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera, che si sofferma sul Pistolero in vista del derby di questa sera. Kris - si legge - è decisamente in crisi con Giampaolo, il quale, anziché sfruttarne le qualità di cecchino, si è messo in testa di rieducarlo, con il rischio di snaturarne le caratteristiche. Piatek è una primissima punta, ma l’allenatore gli chiede di seguire il gioco, scegliere il momento buono per il "taglio", spostarsi per favorire gli inserimenti dei centrocampisti. Insomma, i due non si capiscono, parlano lingue diverse. Il tecnico spiega al centravanti cosa deve fare, ma Kris va per la sua strada.