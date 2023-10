CorSera: "Milan, guarire subito il mal di gol. Ottobre rosso, Leao deve scatenarsi"

Il Corriere della Sera titola così stamattina: "Milan, guarire subito il mal di gol. Ottobre rosso, Leao deve scatenarsi". In Europa il Diavolo è ancora a secco, nonostante i 39 tiri effettuati nelle prime due partite di Champions League contro Newcastle e Borussia Dortmund. I rossoneri, che dopo la sosta avranno tre big match contro Juventus, PSG e Napoli, devono risolvere in fretta il mal di gol. Le maggiori speranze sono ovviamente su Rafael Leao, in attesa poi la prossima estate dell'arrivo di un nuovo grande centravanti.