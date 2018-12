CorSera - Milan, Higuain ha grande voglia di rivalsa: le voci su un suo possibile taglio a fine stagione lo hanno caricato

Dopo le dure critiche ricevute per la deludente prestazione contro l'Olympiacos, Gonzalo Higuain, che non segna in campionato addirittura dal 28 ottobre, viene descritto come indiavolato, arrabbiato, voglioso di rivalsa. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che le voci su un suo possibile taglio a fine stagione lo hanno caricato parecchio.