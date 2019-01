CorSera - Milan, Higuain ha rotto con Leonardo e ha scelto il Chelsea

Se il rapporto con Gattuso e i compagni di squadra era ottimo, non si può dire lo stesso della relazione che si era instaurata tra Gonzalo Higuain e Leonardo: come spiega il Corriere della Sera, l'argentino Pipita si è sentito tradito dal manager brasiliano quando ha messo in dubbio il riscatto dell’attaccante a fine stagione, subordinandolo cioè alla qualificazione in Champions. Anche le parole a margine della presentazione di Paquetà ("Ora deve pedalare") non hannno fatto piacere al Pipita, che ha deciso così di andare al Chelsea.