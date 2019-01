Secondo il retroscena raccontato dal Corriere della Sera, sarebbe stato Higuain a decidere di non partecipare alla trasferta di Genova. Tuttavia, è difficile che arrivi la multa per il giocatore. Essendo ancora sotto contratto, Elliott avrebbe potuto sanzionare il Pipita per il gran rifiuto, risparmiando qualcosa sull’ultimo stipendi, ma non succederà.