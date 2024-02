CorSera - Milan, i difetti da correggere: difesa in crisi, riserve in difficoltà e troppe espulsioni

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza il momento del Milan dopo il pesante ko in casa del Monza e indica tre difetti da correggere: il primo riguarda i troppi gol subiti dalla difesa del Diavolo (31, gli stessi incassati in tutto il campionato nel 2021-22, che si concluse poi con lo scudetto), dove ci sono molti giocatori che stanno rendendo sotto standard (Thiaw non è ancora pronto, Theo Hernandez è incostante, Kjaer arranca e anche Maignan non è ai livelli top dell’anno dello scudetto).

C'è poi il problema che le riserve faticano se schierati da titolari, come è successo domenica sera a Monza dove Stefano Pioli ha fatto un turnover pesante e la squadra è andata in grande difficoltà nel primo tempo. Infine, c'è il problema delle troppe espulsioni che denota nervi tesi: sono già 6 in questa Serie A, nessuna squadra ne ha ricevute di più.