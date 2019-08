Se Marco Giampaolo lo ha blindato qualche giorno fa ("Suso è un fuoriclasse e i giocatori così il Milan li deve tenere, non vendere" le sue parole dopo l'amichevole contro il Manchester United), la dirigenza milanista non è così ferma sull'idea di trattenere lo spagnolo, tanto che ieri ha avuto un nuovo incontro in sede con il suo procuratore.