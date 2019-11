CorSera - Milan, i rossoneri aspettano la risposta di Ibra

Se in Svezia viene contestato pesantemente dai tifosi del Malmö per essere diventato co-proprietario dell’Hammarby di Stoccolma, a Milano, sponda rossonera, attendono a braccia aperte Zlatan Ibrahimovic. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il club di via Aldo Rossi attende la risposta del giocatore: lo svedese è libero di scegliere se legarsi al Diavolo per 6 mesi o 18 come gli hanno proposto Maldini e Boban.