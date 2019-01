CorSera - Milan, i rossoneri insistono per Carrasco: anche il giocatore sembra gradire la destinazione

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, per rinforzare l'attacco, il Milan sta insistendo per Ferreira Carrasco, attaccante esterno che milita in Cina nel Dalian Yifang: il giocatore belga sembra gradire la destinazione rossonera visto che ieri ha messo un like a una notizia apparsa su un profilo Instagram di tifosi rossoneri.