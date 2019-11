CorSera - Milan-Ibra: da via Aldo Rossi non nascondono il fastidio per i tempi dilatati della risposta dell’attaccante

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, il Milan continua a lavorare per riportare in rossonero Zlatan Ibrahimovic, ma da via Aldo Rossi non nascondono il fastidio per i tempi dilatati della risposta dell’attaccante. La sensazione dei rossoneri è che la proposta economica da 6 milioni di euro per 18 mesi non soddisfi del tutto lo svedese, mentre il club milanista la giudica più che giusta.