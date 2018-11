CorSera - Milan-Ibra: in caso di multa dell'UEFA elevata, i rossoneri potrebbero dover rivedere le loro priorità sul mercato

Il Milan vuole Ibra e Ibra vuole il Milan, ma prima di chiudere l'operazione il club di via Aldo Rossi dovrà capire se può permettersi lo svedese: come spiega il Corriere della Sera, infatti, tutto dipende dalla sentenza UEFA attesa per i primi di dicembre, in quanto, in caso di multa elevata, i rossoneri potrebbero essere costretti a rivedere le loro priorità sul mercato e quindi pensare prima a rinforzare difesa e centrocampo, cioè quei reparti in cui ci sono stati molti infortuni nelle ultime settimane. In quel caso, l'acquisto di Ibra non sarebbe più in cima alla lista di Leonardo e Maldini.