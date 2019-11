CorSera - Milan-Ibra: lo svedese prende tempo, l'offerta rossonera non lo convince

Il Milan ha presentato nei giorni scorsi la sua offerta a Zlatan Ibrahimovic: due milioni netti fino a giugno, più quattro netti per la stagione prossima. Come spiega il Corriere della Sera, l'attaccante svedese ha preso tempo e ha risposto che gli serviranno una decina di giorni per decidere. Al momento, però, la proposta milanista non sembra convincerlo del tutto.